Источник материала: Tut.by

Издание «Радыё Свабода» поговорило с создателем хештега «ямыбатька». Дмитрий Эмпат (он просит так себя называть, так как ему не нравится собственная фамилия, но она известна редакции) создал не только этот хештег, но и сеть соответствующих Telegram-каналов. Он искренне выступает за Александра Лукашенко в TikTok, Instagram, VK и говорит, что делает это «по зову сердца».

Отметим, что полный текст интервью на белорусском языке можно прочитать по ссылке . Мы приводим его с некоторыми сокращениями.

Дмитрий стал известным после публикации в Telegram-канале Nexta. Он не хочет называть свое место работы и жительства, так как сейчас ему поступает множество угроз в Telegram.

Парень создал хештег «ямыбатька» и запустил его в интернет 28 июля. Он говорит, что никто его об этом не просил — эта мысль появилась у Дмитрия сама по себе. Он просто листал TikTok и увидел «много сообщений в стиле «я-мы-97%». Дмитрий удивился, почему так мало видео от электората Лукашенко, и решил создать что-то такое, что «объединяло бы людей под одним лозунгом».

«Чтобы люди могли показать, что они за Лукашенко, что эти люди есть и их не 3%. Это имело эффект! Мне стали писать многие люди, начали объединяться. Одна женщина была мне очень благодарна. Потому что, по ее словам, все в ее семье за ​​Тихановскую, и она уже начала думать, что она единственная такая дурочка — за Лукашенко», — рассказал Дмитрий.

Парень добавляет, что ему «в кайф» его патриотичность. «Я стал взрослым, я стал понимать, что это моя страна и „Батьку“ нельзя никому отдавать, потому что он должен быть президентом по крайней мере ближайшие пять лет», — говорит молодой человек.

В современной Беларуси Дмитрию нравится абсолютно все, а в Лукашенко — «твердость характера и то, что человек просто зубами вцепился в эту страну и никому ее не отдаст».

«А что мне должно не нравиться? У меня есть перспективы, у меня есть деньги. Я заболел и могу пойти на больничный. Я отучился бесплатно. Есть все условия, чтобы жить в этой стране. Я не понимаю — каких перспектив хотят молодые люди? Коттедж за городом, дорогой автомобиль, дорогие рестораны? Я выхожу на улицу и знаю, что меня никто не тронет. Я могу смело ходить, потому что милиция у нас работает просто офигенно!» — говорит Дмитрий. Ему важно, чтобы в стране было безопасно, и он уверен, что «при Лукашенко так и будет, я только ему верю».

Он слышал про насилие со стороны силовиков, но «сам не видел». «Покажите мне факты! Я не переношу СМИ, которые подают только негативную информацию. Тут много вопросов, из-за чего были избиты те люди? Я читал, что одному парню предлагали быть „изнасилованным“ ОМОНом. Ну, допускаю, что была некоторая жестокость. Но Караев за все случаи извинился! МВД не отрицает, что кого-то могли случайно задержать. Но зачем вы идете туда, где митинг, когда вы видите, что происходит на улице? Я в такие места и носа не суну, если знаю, что там будет какое-то собрание людей. Там могут быть и мирные протестующие, и радикалы, и провокаторы — так зачем идти туда?» — говорит Дмитрий.

При этом ему хватает свободы, в том числе высказываний, мыслей, собраний, потому что, по его словам, Тихановская проводила митинги и «ей никто не запрещал». Но только если «делать это адекватно», а не как Сергей Тихановский.

При этом, говорит Дмитрий, в 19−20 лет ему не нравилась политика Александра Лукашенко, и позже он смотрел таких блогеров, как Nexta и Марат Минский. Но потом, после заявления Тихановского, он стал больше внимания обращать на внутреннюю политику государства — потому что «то, что предлагают нам независимые СМИ и Nexta — это же чушь несусветная просто».

«Вот Nexta — что он сейчас делает? Координирует протесты, говорит идти страйковать, делать коктейли Молотова! Я подрос и понял — нам нужен только Лукашенко», — говорит молодой человек.

Даже после оскорблений, которые стали приходить Дмитрию в соцсетях, он не собирается идти в милицию.

«Я ожидал, что что-то может на меня выкатиться, когда брался за социальные сети. Но у меня все открыто и нормально. Ну, пишут угрозы, но я не пойду плакаться и жаловаться в милицию, что меня хотят повесить — такого фашиста, которые защищает диктатуру. Собаки лают — караван идет», — говорит Дмитрий.