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Граждан Беларуси снимали прямо с самолета перед вылетом в Украину

28.08.2020 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Граждане Беларуси из-за преждевременно закрытой в полночь 28 августа границы не могут попасть в Украину. Об этом сообщает Тut.by.




Отмечается, что сложности с въездом в Украину произошли из-за того, что Кабмин Украины пересмотрел свое решение и закрыл границы на въезд иностранцам на сутки раньше. Таким образом, купившие билеты на авиарейс в Украину белорусы узнали о невозможности вылета, когда пришли регистрироваться на рейс.

"Уже у стойки началась какая-то паника. Оказалось, что прямо сейчас появилось какое-то постановление о том, что иностранцев не пускают в Украину. В итоге никого, кроме украинцев, не пустили на борт. Часть пассажиров, которых успели зарегистрировать, с самолета сняли", - рассказала изданию гражданка Беларуси Ольга.

Ее соотечественник Владислав также не смог улететь в четверг вечером в Украину. Он собирался несколько недель работать удаленно из Киева.

"Наш рейс должен был отправиться в 22:40, прибытие в 23:40. Я приехал в аэропорт около 21:00. Поначалу девушка на стойке говорила нам, что не знает подробностей, мол, ей сказали белорусов не пускать, она и не пропускает. Потом появился какой-то мужчина, который зачитал текст постановления Кабмина Украины, где были перечислены категории граждан, которые могут пересечь границу", - рассказал Владислав.

По его словам, на борт пустили граждан Украины и тех, кто имел приглашение на работу в страну-соседку.

Владислав купил билет несколько дней назад на 29 августа, а накануне, узнав о закрытии границ, поменял билет на 27 августа.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан начиная с 00.00 пятницы, 28 августа. Запрет продлится до 00:00 28 сентября текущего года.

Право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь некоторые категории иностранных граждан. Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о пропуске иностранцев через госграницу.
 
 
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Граждане Беларуси из-за преждевременно закрытой в полночь 28 августа границы не могут попасть в Украину. Об этом сообщает Тut.by.
 
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