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Самый дорогой смартфон Samsung? В Сеть попала цена Galaxy Z Fold 2

28.08.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сеть попала цена нового сгибающегося смартфона Samsung — Galaxy Z Fold 2. Об этом сообщает The Verge.


Подробности об устройстве компания пока держит в секрете — рассказать о гаджете больше планируется первого сентября. Впрочем, The Verge заметила на британской странице сайта Samsung цену устройства — 1799 фунтов (или 2395 долларов). В Великобритании первый Galaxy Fold в прошлом году стоил 1900 фунтов — получается, новинка подешевела.

Еще один известный ресурс WinFuture пишет, что европейская цена Galaxy Z Fold 2 «чуть менее двух тысяч евро». Там же отмечается, что снижение цены может быть связано с объемом постоянной памяти: новый смартфон комплектуется накопителем на 256 ГБ, прошлогодний — на 512 ГБ.

Напомним: в США первый Galaxy Fold стоил 1980 долларов, у нас — 5199 рублей (или 2495 долларов по курсу на начало октября 2019 года).

Что уже известно о Samsung Galaxy Z Fold 2: диагональ его раскрывающегося экрана составляет 7,6 дюйма, он поддерживает частоту в 120 Гц. Внешний дисплей увеличился до 6,2 дюймов. Объем аккумулятора девайса — 4500 мАч, есть быстрая проводная и беспроводная зарядки. Скорее всего, аппаратной платформой выступает Qualcomm Snapdragon 865+. Основная камера — тройная, в наличие две фронтальные камеры, расположенные в отверстиях в форме буквы «О».

Ниже — цены других смартфонов Samsung:

 
 
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В США первый Galaxy Fold стоил 1980 долларов, у нас - 5199 рублей (или 2495 долларов по курсу на начало октября 2019 года).
 
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