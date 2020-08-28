Меркель предостерегла Путина от силового вмешательства в ситуацию в Беларуси

Комментируя ситуацию в Беларуси, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства.





Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои "права и свободы без вмешательства извне", заявила глава немецкого правительства.





Меркель подвергла критике и сделанное накануне заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа российских силовиков, которые могут быть использованы для подавление протестов в Беларуси.





"Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы", - отметила канцлер.



