|
Меркель предостерегла Путина от силового вмешательства в ситуацию в Беларуси
Источник материала: Партизан
Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла Кремль от силового вмешательства в ситуацию в Беларуси
Комментируя ситуацию в Беларуси, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства.
Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои "права и свободы без вмешательства извне", заявила глава немецкого правительства.
Меркель подвергла критике и сделанное накануне заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа российских силовиков, которые могут быть использованы для подавление протестов в Беларуси.
"Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы", - отметила канцлер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла Кремль от силового вмешательства в ситуацию в Беларуси
|
Свежие газеты
Архив (Разное)