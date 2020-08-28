"Как во время сталинских репрессий и фашистской оккупации" Общественные организации и творческие союза призвали к новым выборам и прекращению насилия





27 подписантов документа убеждены, что многочисленные нарушения избирательного законодательства во время агитационной кампании и фальсификации при подсчёте голосов не позволяют считать эти выборы состоявшимися.





А действия силовых структур при подавлении справедливых протестов мирных граждан по уровню бесчеловечности и жестокости напоминают «зверства сталинских палачей в период репрессий 1930-х годов и фашистских оккупантов во времена Второй мировой войны».





Официальные СМИ развязали кампанию истерии, нагнетание «слухов об угрозах извне и захвате страны», шельмования тех, кто настаивает на соблюдении властями закона и справедливости, выступает за единство нации.





«Как и в сталинские времена, простых людей пытаются ввести в заблуждение, приписывая лидерам протеста преступления, которые они не совершали. Участники мирных и законных протестов подвергаются давлению на работе и судебным преследованиям. Для организации акций в оправдание сфальсифицированных результатов выборов используется административный ресурс и бюджетные средства», - отмечают подписанты заявления.





«Главная ответственность за масштабный кризис, который разрастается в Беларуси, лежит персонально на Александре Лукашенко, который для сохранения своего положения пошёл не только на превышение власти, но и поднял оружие на свой народ», - считают подписанты.

Подписанты документов требуют от госорганов немедленно использовать существующий законный выход из политического кризиса, провести повторные президентские выборы в сроки, определенные Конституцией, с новым составом избирательных комиссий всех уровней, сформированных на демократической основе;





начать расследование нарушений избирательного законодательства во время президентской избирательной кампании, массовых беспорядков и убийств во время протестов против фальсификации президентских выборов;





предоставить в государственных СМИ свободную трибуну для представителей всех точек зрения, организовывать обсуждение ситуации в стране с участием представителей всех политических сил;





провести круглый стол о ситуации в Беларуси и путях выхода из кризиса с участием представителей власти и общественности, в том числе Координационного совета.





Авторы заявления призывают руководителей всех других общественных организаций и творческих союзов присоединиться к документу.





1. Елена Анисим, председатель Общества белорусского языка





2. Светлана Алексиевич, председатель Белорусского Пэн Центра





3. Василий Островский, председатель Минской областной общественной организации “Общество охраны потребителей”





4. Татьяна Бернадская, руководитель Цэнтра досуга взрослых и детей “Эко Жизнь”





5. Олег Волчек, председатель ПЦ «Правовая помощь населению»





6. Янина Гончарова, председатель Республиканскай общественной

организации «Белоруская палата моды»





7. Татьяна Дзялко, председатель Белорусского республиканского Союза пенсионеров “Наше Поколение”





8. Сергей Дроздовский, председатель общественной организации «Офис по правам людей с инвалидностью»





9. Владимир Колас, председатель Гражданской инициативы «Рада белорусской интеллигенции»





10. Алесь Лозка, председатель Общества белорусской школы





11. Елена Маковская, председатель Ассоциации белорусов мира «Батьковщина»





12. Мария Мартысевич, член правления Белорусского Пэн Центра





13. Сергей Мацкевич, председатель Рабочей группы Ассамблеи неправительственных организаций Беларуси





14. Сергей Михаленко, председатель Белорусского общественного объединения фотографов





15. Татьяна Нядбай, первый заместитель председателя Белорусского Пэн Центра





16. Игорь Огурцов, координатор Правовой инициативы "Верховенство Закона"





17. Владимир Орлов, член правления Белорусского Пэн Центра





18. Гарри Погоняйло, председатель юридической комиссии Хельсинкского комитета





19. Борис Пятрович (Саченко), председатель совета общественной организации «Союз белорусских писателей»





20. Юрась Пискун, председатель Общества «Погоня» Белорусского союза художников





21. Игорь Раханский, член правления Общественного объединения «Белорусский комитет Медународного совета по памятникам и историческим

достопримечательностям «IKAMOC»





22. Игорь Рынкевич, сопредседатель оргкомитета Всебелорусского конгресса за независимость





23. Татьяна Синица, учредитель Информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям с особенностями психофизического развития и членам их семей «ФриМОВА»





24. Тадеуш Стружецкий, председатель Белорусского фонда культуры





25. Дмитрий Сурский, председатель Белорусского союза дизайнеров





26. Генадий Федынич, руководитель Республиканского профсоюза радиоэлектронной промышленности





27. Татьяна Яворская, председатель Просветительско-социального общественного объединения "Звено"



