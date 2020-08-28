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Меркель заявила об отсутствии планов менять политику в отношении России

28.08.2020 16:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что менять политику в отношении России необходимости нет.

Об этом она рассказала во время ежегодной летней пресс-конференции, сообщает передает РБК со ссылкой на Bild.

«Россия — геостратегический игрок, с которым нужно поддерживать диалог», — сказала она. Она добавила, что Германия придерживается цели сохранять «хорошие отношения» с Россией.

По ее словам, она не считает необходимым изменение политики Германии в отношении России и добавила, что двусторонние отношения были натянутыми и раньше, например после воссоединения Крыма с Россией и покушения на Сергея Скрипаля в Великобритании.

«То несоответствие между тем, что мы видим с одной стороны, и постоянным стремлением к диалогу — с другой стороны, безусловно, будет сопровождать нас в ближайшие месяцы», — сказала Меркель.

В то же время федеральный канцлер предостерегла Россию от вмешательства в ситуацию в Беларусь и выразила надежду, что силы, подготовленные Россией для отправки в Беларусь, введены не будут.

Также Меркель заявила, что не считает «целесообразным» увязывать возможное отравление оппозиционера Алексея Навального с судьбой проекта Nord Stream 2, заявив, что трубопровод должен быть достроен.

 
 
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что менять политику в отношении России необходимости нет.
 
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