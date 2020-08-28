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Минчанин узнал данные участкового милиционера из Telegram и стал угрожать ему

28.08.2020 18:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанин узнал данные участкового милиционера из Telegram и стал угрожать ему

Минчанин нашел в мессенджере Telegram контактные данные участкового инспектора и угрожал ему. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале Пресс-секретаря МВД Беларуси

Несколько дней назад старшему участковому инспектору милиции Партизанского РУВД Минска начали поступать угрозы в одном из мессенджеров. Отправитель не сдерживался в выражениях, поэтому милиционер обратился за защитой к коллегам из управления собственной безопасности.


Правоохранители выяснили, что угрозы исходили от 29-летнего минчанина. Контакты сотрудника он нашел в одном из телеграм-каналов, где пользователи призывали отправлять милиционерам сообщения негативного и агрессивного характера. По словам мужчины, он поддался виртуальному призыву и в состоянии алкогольного опьянения решил ему последовать.


Минчанина задержали. Он признался, что его действия были ошибочны, и раскаялся в содеянном. Материалы проверки переданы следователям, которые в ближайшее время дадут правовую оценку действиям мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

МВД Беларуси  напоминает, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые в том числе через Интернет, предусмотрена ответственность.

ФОТО: Telegram/@pressmvd 

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Теги: Минск
 
 
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Минчанин нашел в мессенджере Telegram контактные данные участкового инспектора и угрожал ему. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале...
 
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