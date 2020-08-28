ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекция начала отработку могилевской трассы

28.08.2020 18:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня и завтра ГАИ Минской области проводит массированную отработку трассы М4 (Минск — Могилев) в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках. Как сообщили в Госавтоинспекции, за семь месяцев этого года на этой автодороге зарегистрировано три ДТП, в которых два человека погибли и один получил травмы.

— В ходе отработки особое внимание будет уделено пресечению нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления, не предоставлению преимущества в движении пешеходам и иным участникам дорожного движения, нарушению требований п. 180 ПДД водителями автобусов в части посадки-высадки пассажиров вне остановочных пунктов, а также требований п. 181.3 ПДД — перевозки пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, — рассказали в областной ГАИ.

Также Госавтоинспекция напоминает о том, что с 25 августа по 5 сентября в Беларуси проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».

Кстати, в ГАИ отметили, что за семь месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на дорогах Минской области наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий.

— Значительное число от зарегистрированных ДТП приходится на происшествия с участием наименее защищенной категории участников дорожного движения — пешеходов и велосипедистов, — отметили в Госавтоинспекции.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня и завтра ГАИ Минской области проводит массированную отработку трассы М4 (Минск — Могилев) в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще девять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика