Госавтоинспекция начала отработку могилевской трассы

Источник материала: Onliner

Сегодня и завтра ГАИ Минской области проводит массированную отработку трассы М4 (Минск — Могилев) в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках. Как сообщили в Госавтоинспекции, за семь месяцев этого года на этой автодороге зарегистрировано три ДТП, в которых два человека погибли и один получил травмы.

— В ходе отработки особое внимание будет уделено пресечению нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления, не предоставлению преимущества в движении пешеходам и иным участникам дорожного движения, нарушению требований п. 180 ПДД водителями автобусов в части посадки-высадки пассажиров вне остановочных пунктов, а также требований п. 181.3 ПДД — перевозки пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, — рассказали в областной ГАИ.

Также Госавтоинспекция напоминает о том, что с 25 августа по 5 сентября в Беларуси проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».

Кстати, в ГАИ отметили, что за семь месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на дорогах Минской области наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий.

— Значительное число от зарегистрированных ДТП приходится на происшествия с участием наименее защищенной категории участников дорожного движения — пешеходов и велосипедистов, — отметили в Госавтоинспекции.