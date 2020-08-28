Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Состояние Алексея Навального остается стабильным, он находится в искусственной коме, сообщила в пятницу клиника Charite, где россиянин находится на лечении.

Навальный находится в палате интенсивной терапии и подключен к аппарату искусственного дыхания. В релизе клиники говорится, что симптоматика "холинергического кризиса" снижается.

"Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным. Острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", – добавили в Charite.

В четверг, 20 августа, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, в котором находился оппозиционер, совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу, где он был направлен в реанимационное отделение. Пресс-секретарь россиянина Кира Ярмыш предположила, что у оппозиционера токсическое отравление.

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 назвал нарушение обмена веществ основным из "рабочих диагнозов" Алексея Навального. По его словам, в крови и моче пациента не выявили ядов и следов их пребывания. На данный момент Навальный находится в берлинской клинике Charite , куда его доставили из Омска медицинским рейсом.