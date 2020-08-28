|
Врачи клиники "Шарите" рассказали о состоянии здоровья Навального
28.08.2020 18:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Состояние Алексея Навального остается стабильным, он находится в искусственной коме, сообщила в пятницу клиника Charite, где россиянин находится на лечении.
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Навальный находится в палате интенсивной терапии и подключен к аппарату искусственного дыхания. В релизе клиники говорится, что симптоматика "холинергического кризиса" снижается.
"Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным. Острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", – добавили в Charite.
В четверг, 20 августа,
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 назвал нарушение обмена веществ основным из "рабочих диагнозов" Алексея Навального. По его словам, в крови и моче пациента не выявили ядов и следов их пребывания. На данный момент Навальный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации немецких медиков, состояние здоровья Навального остается без изменений, он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)