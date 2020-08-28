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Xiaomi показала смартфон с невидимой камерой. Продажи — в следующем году (видео)

28.08.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi объявила о разработке третьего поколения технологии дисплея со спрятанной под ним камерой. Эта версия и пойдет в серийное производство, которое начнется в следующем году.

Компания показала на видео полностью безрамочный смартфон, на котором запускают селфи-камеру — и изображение передается на экран с невидимого глазу сенсора.

Секрет технологии заключается в том, что камера «смотрит» через микроскопическое пространство между зелеными, синими и красными точками, которые формируют пиксель. Это позволяет сохранить плотность пикселей в области камеры на том же уровне, что и в остальной области экрана. Само разрешение дисплея пока не уточняется, равно как и технология матрицы — OLED это или LCD.

Xiaomi показала смартфон с невидимой камерой. Продажи — в следующем году (видео)

1 сентября должны начаться продажи ZTE Axon 20 5G — первого в мире серийного смартфона с камерой-невидимкой. Правда, устройство будет продаваться в Китае, о выходе на другие рынки пока информации нет.

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Xiaomi объявила о разработке третьего поколения технологии дисплея со спрятанной под ним камерой. Эта версия и пойдет в серийное производство, которое начнется в...
 
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