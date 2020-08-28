|
Xiaomi показала смартфон с невидимой камерой. Продажи — в следующем году (видео)
Компания показала на видео полностью безрамочный смартфон, на котором запускают селфи-камеру — и изображение передается на экран с невидимого глазу сенсора.
Секрет технологии заключается в том, что камера «смотрит» через микроскопическое пространство между зелеными, синими и красными точками, которые формируют пиксель. Это позволяет сохранить плотность пикселей в области камеры на том же уровне, что и в остальной области экрана. Само разрешение дисплея пока не уточняется, равно как и технология матрицы — OLED это или LCD.
1 сентября должны начаться продажи ZTE Axon 20 5G — первого в мире серийного смартфона с камерой-невидимкой. Правда, устройство будет продаваться в Китае, о выходе на другие рынки пока информации нет.
Android, экран 6.3" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi объявила о разработке третьего поколения технологии дисплея со спрятанной под ним камерой. Эта версия и пойдет в серийное производство, которое начнется в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)