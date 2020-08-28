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Фотофакт: ГАИ сопровождает автомобили со скрытыми номерами

28.08.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сотрудники Лидского РОЧС решили стать участниками акции «За безопасную Беларусь!». В поддержку мирной страны они пришли к Кургану бессмертия. После начался автопробег, в котором участвовали машины со скрытыми номерами. Во главе колонны ехал патрульный автомобиль.

Фотофакт: ГАИ сопровождает автомобили со скрытыми номерами

«От Кургана бессмертия автопробег в сопровождении ГАИ двинулся по улицам города и района, — пишет „Лидская газета“. — Автомобили, на которых вместо номерных знаков — слова „За Беларусь!“, а с правой стороны — государственные флаги, обращали на себя внимание многих лидчан, вызывая чувства солидарности. На своем пути автопробег сделал две остановки: у памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в агрогородке Гончары и у скульптуры „Скорбящая мать“ вблизи г. Березовка».





В соответствии с п. 194.2 ПДД запрещается участие в дорожном движении ТС без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков (временных номерных знаков). А управление транспортным средством с заведомо скрытым регистрационным знаком влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин (ч. 6 ст. 18.12 КоАП).

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Сотрудники Лидского РОЧС решили стать участниками акции «За безопасную Беларусь!». В поддержку мирной страны они пришли к Кургану бессмертия. После начался...
 
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