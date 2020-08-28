«Берут на покупку валюты». Банки прекращают выдавать кредиты. К чему готовиться клиентам

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько белорусских банков приостановили выдачу кредитов физлицам, среди них — БПС-Сбербанк, Технобанк, Альфа-Банк, Банк БелВЭБ. Некоторые банки, например БНБ-Банк, сворачивают кредитование частично и не выдают займы на покупку недвижимости и авто. FINANCE.TUT.BY попросил эксперта прокомментировать, с чем это связано и что будет дальше происходить с кредитами и вкладами.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Сворачивание кредитования физлиц связано одновременно с двумя факторами, — говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — С одной стороны, резко увеличился спрос на кредиты, потому что многие люди берут их просто на покупку валюты. С другой стороны, при этом у значительного числа банков есть проблемы с ликвидностью — иными словами, с ресурсами, которые можно выдавать в виде кредитов. Это, в свою очередь, связано с активным оттоком рублевых депозитов из банков.

Эксперт констатирует, что в обычной ситуации вопрос можно было бы решить повышением ставок по кредитам, но у нас они ограничены таким показателем , как расчетная величина стандартного риска.

— Например, в августе для физлиц она была 13,5%, в сентябре будет 13,35%. Нет жесткого запрета выдавать кредиты по более высоким ставкам, но тогда банку придется сделать более высокие дополнительные отчисления, и это невыгодно. В результате получается, что спрос на кредиты вырос, но при этом ресурсы для их выдачи уменьшились, а ставку толком поднять нельзя. В этих условиях банки начали сворачивать свои кредитные продукты, — комментирует Вадим Иосуб.

По мнению собеседника, в ближайшее время эта тенденция сохранится.

— Чтобы процесс пошел в обратную сторону, снижение курса рубля должно остановиться, чтобы у людей пропало желание брать кредиты и покупать на них валюту. А еще желательно восстановление ресурсов банков, то есть возврата рублевых вкладчиков. Но что должно произойти, чтобы вкладчики снова поверили в белорусский рубль и понесли его в банки? Для какого-то ближайшего будущего, мне кажется, это невозможно.

Неудовлетворенный спрос на кредиты и отток рублевых вкладов, по мнению Вадима Иосуба, также может говорить о том, что ставки по депозитам сейчас занижены — «то есть не соответствуют рынку».

— Что будет делать Нацбанк в этой ситуации и будет ли — вопрос открытый. Ближайшее заседание по ставкам запланировано на октябрь, — говорит эксперт. — Сейчас привлечь вкладчиков в банки можно было бы ставкой, которая, в их глазах, будет как минимум покрывать будущую девальвацию. Например, белорусский рубль за эту неделю потерял порядка 5−6%. Тогда какой же должна быть годовая ставка по вкладам в белорусских рублях, чтобы люди сейчас предпочли рублевый депозит наличной валюте? В прошлые годы, чтобы сбивать такие девальвационные ожидания, банки поднимали ставки до уровня 40−50%. С такими ставками удавалось завлекать людей обратно в банки. С другой стороны, кому и под какие проекты выдавать деньги, привлеченные по таким ставкам, тоже непонятно. Поэтому простых способов быстренько вернуть деньги в банки нет.