Правозащитники признали еще 9 арестованных белорусов политзаключенными

Источник материала: АФН

Правозащитные организации признали политзаключенными еще 9 граждан Беларуси, задержанных во время массовых акций протеста и гражданского несогласия.

Решение признать политзаключенными Александра Францкевича, Акихиро Ханаде, Александра Шабалина, Юрия Власова, Игната Сидорчика, Юрия Савицкого, Артема Квашевского, Татьяну Каневскую и Артема Сацука было принято после того, как им были предъявлены обвинения по ст. 293 УК (массовые беспорядки).

«В своем заявлении от 10 августа 2020 г. белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти Республики Беларусь.

Также считаем необходимым отметить, что демонстрантами не совершались действия, которые охватываются диспозицией арт. 293 УК и соответственно не могут квалифицироваться, как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам», - говорится в заявлении правозащитников.

Правозащитники расценивают преследование упомянутых 9 граждан как «как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными».

«В этой связи мы требуем от властей Беларуси немедленно освободить из под стражи политзаключенных Александра Францкевича, Акихира Ханада, Александра Шабалина, Юрия Власова, Игната Сидорчика, Юрия Савицкого, Артема Квашевского, Татьяну Каневскую, Артема Сацука и прекратить их уголовное преследование», - также подчеркивается в заявлении.

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 41 человека.