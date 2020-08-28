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В Украину не пустили группу белорусов, несмотря на обещанные преференции

28.08.2020 19:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Группу белорусов из восьми белорусов, которая прибыла в одесский аэропорт из Минска, не пустили в Украину из-за закрытия границ для иностранцев, несмотря на то, что гражданам Беларуси в правительстве обещали преференции.

Группе, , выдали постановление о запрете на въезд в Украину, сообщает svaboda.org.

«В течение ночи нас несколько раз вызывали на переговоры, все проверяли. Уснуть было невозможно. Утром нас перевели в приемную, где за свои деньги мы смогли купить чай и бутерброды. Но проблем с питьевой водой не было. Вместе с нами здесь есть и другие иностранцы — есть граждане Молдовы, евреи, которые планировали паломничество в Умань», — рассказала одна из пассажирок, передает Радио Свабода.

В одесском пограничном отряде заявили, что запретили въезд иностранцам из-за решения Кабмина о закрытии границ.

«В случае гуманитарных оснований отдельное решение может принять председатель Государственной пограничной службы. В постановлении нет отдельной категории о белорусских гражданах, но есть список исключений, которыми они могут воспользоваться», — рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, белорусы должны сказать украинским пограничникам, что их преследуют на родине из-за участия в протестах — после этого будет рассматриваться вопрос об их въезде в Украину.

«Если говорить о преференциях, то украинские пограничники со своей стороны не будут препятствовать гражданам Беларуси пересекать границу. Но следует понимать, что отдельная категория белорусских граждан не установлена», — прибавил Демченко.

Украина с 28 августа до 28 сентября запретила въезд иностранцам. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что граждане Беларуси будут пользоваться преференциальным режимом при въезде. По его словам, ГПСУ должна рассматривать запросы белорусов и предоставлять им разрешение на въезд.

 
Теги: Минск
 
 
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Группу белорусов из восьми белорусов, которая прибыла в одесский аэропорт из Минска, не пустили в Украину из-за закрытия границ для иностранцев, несмотря на то, что...
 
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