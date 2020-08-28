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Глава АБФФ на провластном митинге: «Я уверен в 80% Лукашенко, протесты меньшинства затухают»
Источник материала: Tut.by
На провластном митинге спортсменов, который проходит возле «Минск-Арены», мы поговорили с главой АБФФ Владимиром Базановым.
По его словам, он уверен в победе Лукашенко на выборах, и тех 80%, которые озвучил ЦИК. Базанов также добавил, что митинги меньшинства уже начинают стихать.
В разговоре мы затронули и другие вопросы. Например,
Что касается жестов (кулака и виктории), которые в прошлом туре показывали некоторые футболисты, то, по словам чиновника, наказывать за них федерация не собирается. Тем не менее он считает, что политика должна быть вне спорта.
Кроме того, ожидается, что следующий тур чемпионата может пройти при зрителях.
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Он также рассказал про Шкурина.
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