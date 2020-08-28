Бывший тренер брестского «Динамо» возглавил российский клуб

В 2018−19 годах специалист работал в брестском «Динамо». В прошлом сезоне команда под руководством Лички завоевала Суперкубок Беларуси и впервые стала чемпионом страны, прервав серию из 13 титулов БАТЭ, однако соглашение с тренером продлено не было.





«Оренбург» по итогам прошедшего сезона занял в чемпионате России 16 место и вылетел в ФНЛ — вторую по силе футбольную лигу страны.