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Бывший тренер брестского «Динамо» возглавил российский клуб

28.08.2020 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым главным тренером российского «Оренбурга» стал 43-летний чех Марцел Личка, сообщает официальный сайт клуба.

В 2018−19 годах специалист работал в брестском «Динамо». В прошлом сезоне команда под руководством Лички завоевала Суперкубок Беларуси и впервые стала чемпионом страны, прервав серию из 13 титулов БАТЭ, однако соглашение с тренером продлено не было.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона занял в чемпионате России 16 место и вылетел в ФНЛ — вторую по силе футбольную лигу страны.
 
 
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Новым главным тренером российского «Оренбурга» стал 43-летний чех Марцел Личка, сообщает официальный сайт клуба.
 
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