ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко прокомментировал свое эпичное появление на улице с автоматом в руках

28.08.2020 19:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

28 августа Александр Лукашенко побывал в Орше и посетил предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша».



Он коротко заявил (цитируется по его пресс-службе):

– И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.

Напомним, вечером 23 августа Лукашенко приземлился у Дворца независимости с автоматом в руках. Эксперты несколько дней спорили, что хотел этим сказать руководитель Беларуси, был ли это прагматичный расчет или нервный срыв.

Но вне зависимости от версий большинство сошлось во мнении, что появление Лукашенко на улицах Минска с автоматом стало его грандиозной имиджевой ошибкой. Оно окончательно разрушило его образ народного президента.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 августа Александр Лукашенко побывал в Орше и посетил предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша».
 
Новости дня
Новости разные
 
У ХК «Динамо-Минск» новый американский игрок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика