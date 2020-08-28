Лукашенко прокомментировал свое эпичное появление на улице с автоматом в руках









Он коротко заявил (цитируется по его пресс-службе):





– И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.





Напомним, вечером 23 августа Лукашенко приземлился у Дворца независимости с автоматом в руках. Эксперты несколько дней спорили, что хотел этим сказать руководитель Беларуси, был ли это прагматичный расчет или нервный срыв.





Но вне зависимости от версий большинство сошлось во мнении, что появление Лукашенко на улицах Минска с автоматом стало его грандиозной имиджевой ошибкой. Оно окончательно разрушило его образ народного президента.



