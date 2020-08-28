Банки перестали давать кредиты частным лицам. Как это связано с выборами

Из-за проблем с ликвидностью и ростом девальвационных ожиданий некоторые белорусские банки перестали выдавать кредиты физическим лицам. Корень проблем эксперты увидели в подорванном доверии к государственным институтам.





Кредитование — на паузе

«Белорусский народный банк» с 25 августа временно приостановил выдачу кредитов на покупку автомобилей и недвижимости . «Технобанк» с 28 августа приостановил рассмотрение заявок на кредитование физических лиц в рамках кредитных продуктов и программ овердрафтного кредитования. «БПС-Сбербанк» с 28 августа временно приостановил прием кредитных заявок от физических лиц.

«С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана, банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам», — сказано в сообщении «БПС-Сбербанка».

При этом кредитные заявки, принятые банком до 28 августа, будут рассмотрены в установленном порядке. Ранее заключенные кредитные договора обслуживаются «БПС-Сбербанком» в обычном режиме.

О временной приостановке кредитования физических лиц сообщили и другие белорусские банки. Причем, как заметили наблюдатели, банки перестают выдавать кредиты не только физическим лицам, но и сокращают свое присутствие на рынке кредитования юридических лиц.

Такое поведение старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии для Naviny.by объяснил несколькими причинами.

Во-первых, банкам может не хватать рублевой ликвидности из-за затрат на покупку валюты и сокращения депозитов, а занимать деньги стало очень дорого. Так, за последние три недели ставки на межбанковском рынке выросли с 4% до 14%.

Во-вторых, в банковской среде выросли девальвационные ожидания. На их фоне выдавать кредиты невыгодно, особенно на большие суммы и большие сроки.

«Ситуация с рублевой ликвидностью в системе жесткая. В течение этого месяца сильно изменились ставки на межбанковском рынке, а резкое изменение процентной ставки — это серьезный шок для любой бизнес-модели. Второй момент — это резкое изменение курса национальной валюты. С учетом высокой долларизации белорусской экономики это тоже шок для любой бизнес-модели», — объяснил Naviny.by источник в банковской сфере.

Сейчас, по его словам, эти два шока находятся в одном временном промежутке, поэтому банки пытаются хеджировать свои риски. «Чтобы стабилизировать ситуацию, они ограничивают активные операции», — рассказал собеседник.

Потерянное доверие

Как долго продлится такая ситуация, никто сказать не может. В банках строят планы буквально только на день вперед. Для возобновления кредитования необходимо, соответственно, улучшение ситуации с ликвидностью и уменьшение девальвационных ожиданий.

«Должно произойти чудо. Люди должны поверить, что у нас в экономике всё будет хорошо, что у нас с рублем всё будет хорошо, и начать активно продавать купленную недавно валюту, а полученные рубли нести в банки на депозит. В наших политико-экономических реалиях такой вариант массового оптимизма не представляется вероятным», — отметил Вадим Иосуб.

Дело в том, сказал финансовый аналитик, что за последнее время люди потеряли веру в государственные институты и законность, что негативно отразилось на доверии к банковской системе и национальной валюте.

«Доверие начало активно теряться после истории с “Белгазпромбанком”, когда было показано, что у очень серьезных акционеров можно отжать собственность. Затем на всех этапах выборов силовики и суды делали всё, чтобы показать, что закона в стране нет. Люди потеряли веру в государственные институты. Частный случай этого неверия — это неверие в банковскую систему и национальную валюту», — подчеркнул старший аналитик «Альпари Евразия».

Источник в банковской сфере не исключил повторения валютно-финансового кризиса. По его мнению, резкие изменения ключевых индикаторов рынка говорят о том, что рынок не сбалансирован, а любая несбалансированность системы может достичь критических точек.

«Я не вижу системного решения этого вопроса. Даже если произойдет краткосрочная стабилизация ситуации, то она не уберет причины, которые эту ситуацию породили. Помимо чисто экономических вопросов сейчас идет серьезное наслоение политических вопросов», — сказал собеседник.

Потерянное доверие может восстановиться при смене власти в стране, считает Вадим Иосуб.

«Как нынешняя власть сможет восстановить доверие, сохранив свое место, я слабо представляю. Может, они пригласят гениальных пиарщиков, которые волшебным способом восстановят это доверие, но мне в это верится с трудом», — отметил финансовый аналитик.