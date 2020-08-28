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ХК "Динамо-Минск" отказало финскому "Йокерит" в переносе старта сезона из-за коронавируса

28.08.2020 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финский хоккейный клуб "Йокерит" попросил минское "Динамо" перенести первую игру сезона, но матч все же состоится в срок, сообщила Федерация хоккея Беларуси со ссылкой на финское издание "Iltalehti".



По информации издания финский клуб просил "зубров" отложить матч, однако белорусский клуб отказался. Финская сторона объяснила свою просьбу озабоченностью эпидемиологической обстановкой.

"Матч состоится. Мы уже начали продажу абонементов. Реализация билетов начнется в следующий понедельник", — сказал пресс-атташе минчан Антон Рогач.

По словам главы "Йокерита" Яри Курри, клуб "следит за ситуацией".

В свою очередь президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что только резкое обострение пандемии может повлиять на начало сезона, об этом сообщает официальный сайт ФХБ.

3 сентября, минское "Динамо" на дома сыграет против "Йокерита".
 
 
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Финский хоккейный клуб "Йокерит" попросил минское "Динамо" перенести первую игру сезона, но матч все же состоится в срок, сообщила Федерация хоккея Беларуси со...
 
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