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В Лиде работники МЧС устроили автопробег на автомобилях со скрытыми номерами. Сопровождала их ГАИ
Источник материала: Tut.by
Автомобили без регистрационных знаков в сопровождении сотрудников ГАИ проехались по Лиде.
— От Кургана Бессмертия автопробег в сопровождении ГАИ проехал по улицам города и района. Автомобили, на которых вместо номерных знаков — слова «За Беларусь!», а с правой стороны — государственные флаги, обращали на себя внимание многих лидчан, вызывая чувство солидарности, — сообщила «
Издание также сообщает, что акция «За Беларусь!» была инициирована Гродненским областным управлением МЧС. Эстафету коллег ежедневно перенимают районные отделы, на этот раз в автопробеге участвовал личный состав, ветераны и руководство Лидского РОЧС.
Напомним, что за управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 20 базовых величин.
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