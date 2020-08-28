В Лиде работники МЧС устроили автопробег на автомобилях со скрытыми номерами. Сопровождала их ГАИ

Источник материала: Tut.by

Автомобили без регистрационных знаков в сопровождении сотрудников ГАИ проехались по Лиде.



Фото: «Лидская газета»

— От Кургана Бессмертия автопробег в сопровождении ГАИ проехал по улицам города и района. Автомобили, на которых вместо номерных знаков — слова «За Беларусь!», а с правой стороны — государственные флаги, обращали на себя внимание многих лидчан, вызывая чувство солидарности, — сообщила « Лидская газета ».



Фото: «Лидская газета»

Издание также сообщает, что акция «За Беларусь!» была инициирована Гродненским областным управлением МЧС. Эстафету коллег ежедневно перенимают районные отделы, на этот раз в автопробеге участвовал личный состав, ветераны и руководство Лидского РОЧС.



Фото: «Лидская газета»



Фото: «Лидская газета»

Напомним, что за управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 20 базовых величин.