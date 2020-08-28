Карназыцкий: МИД Украины неспроста приостановил контакты с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Карназыцкий: украинский МИД неспроста приостановил контакты с Беларусью

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановлении контактов с Беларусью, ссылаясь на внутриполитическую ситуацию в стране.

По мнению политического обозревателя Павла Карназыцкого, это заявление является не сколько позицией МИД, сколько позицией западных кураторов Украины, которые имеют весьма своеобразные и избирательные взгляды на демократию, а сама Украина, не являясь по сути суверенным государством, в упор не замечает своих собственных, отнюдь, не безобидных проблем, говорит собеседник Sputnik.

"Накануне на Украине был просто расстрелян автобус с политическими оппонентами, что, конечно же, не "образец демократии," и на это я хотел бы обратить внимание украинского МИД. Также хочу напомнить, что добрососедство является уважением права хозяина жить в собственном доме своим умом", ― отметил собеседник Sputnik.

Об этом и не только, в комментарии политического обозревателя Павла Карназыцкого на радио Sputnik Беларусь.

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