ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карназыцкий: МИД Украины неспроста приостановил контакты с Беларусью

28.08.2020 19:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Карназыцкий: украинский МИД неспроста приостановил контакты с Беларусью

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановлении контактов с Беларусью, ссылаясь на внутриполитическую ситуацию в стране.

© Sputnik / Мирослав Ротарь
МИД Украины сообщил о прекращении контактов с Беларусью
По мнению политического обозревателя Павла Карназыцкого, это заявление является не сколько позицией МИД, сколько позицией западных кураторов Украины, которые имеют весьма своеобразные и избирательные взгляды на демократию, а сама Украина, не являясь по сути суверенным государством, в упор не замечает своих собственных, отнюдь, не безобидных проблем, говорит собеседник Sputnik.

"Накануне на Украине был просто расстрелян автобус с политическими оппонентами, что, конечно же, не "образец демократии,"  и на это я хотел бы обратить внимание украинского МИД. Также хочу напомнить, что добрососедство является уважением права хозяина жить в собственном доме своим умом", ― отметил собеседник Sputnik.

Об этом и не только, в комментарии политического обозревателя Павла Карназыцкого на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно ли считать обстрел автобуса с политическими оппонентами "демократией по-украински", а также кто курирует украино-белорусские отношения ― комментарий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Процентная ставка на рублевом межбанке выросла еще на 2 процентных пункта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.08.2020
Mir24.TV Belarus
28.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика