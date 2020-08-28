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Карназыцкий: МИД Украины неспроста приостановил контакты с Беларусью
28.08.2020 19:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановлении контактов с Беларусью, ссылаясь на внутриполитическую ситуацию в стране.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
"Накануне на Украине был просто расстрелян автобус с политическими оппонентами, что, конечно же, не "образец демократии," и на это я хотел бы обратить внимание украинского МИД. Также хочу напомнить, что добрососедство является уважением права хозяина жить в собственном доме своим умом", ― отметил собеседник Sputnik.
Об этом и не только, в комментарии политического обозревателя Павла Карназыцкого на радио Sputnik Беларусь.
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Можно ли считать обстрел автобуса с политическими оппонентами "демократией по-украински", а также кто курирует украино-белорусские отношения ― комментарий...
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