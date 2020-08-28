Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Цинциннати

Источник материала: Tut.by

Белоруска Виктория Азаренко (№ 59 WTA) обыграла в полуфинале турнира в Цинциннати британку Йоханну Конту (№ 15 WTA) — 4:6, 6:4, 6:1.



Фото: Reuters

После проигрыша в дебютном сете экс-первая ракетка мира смогла перехватить инициативу, а в заключительной партии и вовсе разгромила соперницу, завершив матч двумя эйсами.

Выход в финал турнира категории Premier стал Виктории лучшим достижением с момента возобновления карьеры в 2017 году.

По пути к финалу помимо Конты Азаренко обыграла Донну Векич, Каролин Гарсию, Ализе Конте и Онс Жабер.

Отметим, что пока на турнире Виктория проиграла лишь один сет.

В финале белоруску будет ожидать противостояние с десятой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. Этот матч пройдет в субботу.