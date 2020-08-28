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Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Цинциннати
Источник материала: Tut.by
Белоруска Виктория Азаренко (№ 59 WTA) обыграла в полуфинале турнира в Цинциннати британку Йоханну Конту (№ 15 WTA) — 4:6, 6:4, 6:1.
После проигрыша в дебютном сете экс-первая ракетка мира смогла перехватить инициативу, а в заключительной партии и вовсе разгромила соперницу, завершив матч двумя эйсами.
Выход в финал турнира категории Premier стал Виктории лучшим достижением с момента возобновления карьеры в 2017 году.
По пути к финалу помимо Конты Азаренко обыграла Донну Векич, Каролин Гарсию, Ализе Конте и Онс Жабер.
Отметим, что пока на турнире Виктория проиграла лишь один сет.
В финале белоруску будет ожидать противостояние с десятой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. Этот матч пройдет в субботу.
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Белоруска Виктория Азаренко (№ 59 WTA) обыграла в полуфинале турнира в Цинциннати британку Йоханну Конту (№ 15 WTA) - 4:6, 6:4, 6:1.
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