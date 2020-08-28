|
ОАЦ отмахнулся от блокировок и отключений интернета
Источник материала: АФН
Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси утверждает, что не имеет никакого отношения к отключениям и снижению пропускной способности интернета.
Об этом говорится в письменном ответе ОАЦ изданию tut.by.
«Информируем, что согласно законодательным актам ОАЦ осуществляет в пределах своей компетенции регулирование и контроль деятельности по обеспечению технической и криптографической защиты информации, определяет приоритетные направления такой защиты, является независимым регулятором в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также специально уполномоченным государственным органом в области безопасности использования национального сегмента сети Интернет», - говорится в письменном ответе ОАЦ.
«Также сообщаем, что ОАЦ не обладает информацией о требованиях по снижению пропускной способности сетей мобильных операторов Республики Беларусь», - сказано в письме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси утверждает, что не имеет никакого отношения к отключениям и снижению пропускной способности интернета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)