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Женщина съехала с горки в открытое море, когда рядом плавала акула (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Американка вместе со своей семьей приехала на отдых и решила прокатиться с горки, которая вела в открытое море. Видео сделал ее сын, который и стал свидетелем происходящего далее. Историю
Женщина подошла к краю высокой горки и с удовольствием скатилась по ней вниз, однако оказалось, что все не так просто – внизу плавала хищная акула, которую туристы заметили несколько запоздало.
Хищник начал приближаться к женщине, в то время как сын советовал матери не паниковать. Женщина проявила поразительное хладнокровие – судя по всему, это спасло ей жизнь. Акула подплыла к женщине, но ею не заинтересовалась и уплыла. Женщина как можно скорее покинула воду.
Фото: pixabay
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Американка вместе со своей семьей приехала на отдых и решила прокатиться с горки, которая вела в открытое море. Видео сделал ее сын, который и стал свидетелем...
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