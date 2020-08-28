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Женщина съехала с горки в открытое море, когда рядом плавала акула (ВИДЕО)

28.08.2020 21:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина съехала с горки в открытое море, когда рядом плавала акула (ВИДЕО)

Американка вместе со своей семьей приехала на отдых и решила прокатиться с горки, которая вела в открытое море. Видео сделал ее сын, который и стал свидетелем происходящего далее. Историю рассказал Mirror.


Женщина подошла к краю высокой горки и с удовольствием скатилась по ней вниз, однако оказалось, что все не так просто – внизу плавала хищная акула, которую туристы заметили несколько запоздало.

Хищник начал приближаться к женщине, в то время как сын советовал матери не паниковать. Женщина проявила поразительное хладнокровие – судя по всему, это спасло ей жизнь. Акула подплыла к женщине, но ею не заинтересовалась и уплыла. Женщина как можно скорее покинула воду.

 


Фото: pixabay


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Американка вместе со своей семьей приехала на отдых и решила прокатиться с горки, которая вела в открытое море. Видео сделал ее сын, который и стал свидетелем...
 
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