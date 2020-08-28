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Дипмиссии стран Европы и США призвали власти Беларуси прекратить насилие и угрозы в отношении своих граждан

28.08.2020 21:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представленные в Минске дипломатические миссии Соединенных Штатов, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии выступили с совместным заявлением относительно применения насилия и репрессий в Беларуси. Документ опубликован 28 августа на сайте Европейской службы внешних действий.

«Мы неоднократно заявляли о своей солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов, — говорится в заявлении. — Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси. Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам».

«Со времени выборов мы стали свидетелями бесчеловечного и непропорционального применения правоохранительными органами силы против мирных демонстрантов и простых граждан. Мы видим множество свидетельств серьезных травм, полученных в результате такого применения силы. Нам также становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных. Мы выражаем солидарность со всеми жертвами насилия и жестокого обращения. Мы соболезнуем семьям погибших. Трудно поверить в то, что, к величайшему сожалению, мы стали свидетелями гибели и страданий людей, попрания человеческого достоинства и правосудия в Беларуси», — отметили европейские и американские дипломаты.

Миссии США и стран Европы осудили «непропорциональное применение силы» и призвали власти Беларуси «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», а также «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных». Они также убеждены, что властям страны нужно «прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам».

«Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога», — говорится в совместном заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Представленные в Минске дипломатические миссии Соединенных Штатов, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии выступили с совместным заявлением...
 
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