NASA намерено отправить на Луну женщину-астронавта

Источник материала: ОНТ

Агентство NASA собирается в 2024 году отправить на Луну экспедицию, в которую войдет женщины-астронавты. Об этом передает ТАСС.

То есть через четыре года и впервые в истории космических полетов на Луну сможет высадиться женщина. Планируется, что полет пройдет в рамках программы «Артемида». В NASA добавили, что данная высадка будет зависеть от того, получится ли вдохновить американцев на такое достижение.

NASA уже показало эмблему планируемой экспедиции – она выдержана в пурпурно-золотистых цветах, которые женщины еще в 20 веке использовали, борясь за свои права.

Фото: pixabay

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