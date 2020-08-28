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NASA намерено отправить на Луну женщину-астронавта
Источник материала: ОНТ
Агентство NASA собирается в 2024 году отправить на Луну экспедицию, в которую войдет женщины-астронавты. Об этом передает ТАСС.
То есть через четыре года и впервые в истории космических полетов на Луну сможет высадиться женщина. Планируется, что полет пройдет в рамках программы «Артемида». В NASA добавили, что данная высадка будет зависеть от того, получится ли вдохновить американцев на такое достижение.
NASA уже показало эмблему планируемой экспедиции – она выдержана в пурпурно-золотистых цветах, которые женщины еще в 20 веке использовали, борясь за свои права.
Фото: pixabay
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Агентство NASA собирается в 2024 году отправить на Луну экспедицию, в которую войдет женщины-астронавты. Об этом передает ТАСС. То есть через четыре года и впервые в...
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