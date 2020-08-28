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Рымашевский рассказал о ДТП с автомобилями из колонны с госфлагами

29.08.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский сообщил, что вечером 28 августа его подрезала машина из колонны с государственными флагами, второе авто врезалось в него сзади. Один из участников ДТП говорит о провокации и несоблюдении дистанции со стороны Виталия.


Фото разбитой машины Рымашевского в своем Facebook опубликовал Денис Садовский

Все произошло на МКАД недалеко от Куропат. Виталий говорит, что он посигналил колонне с государственными флагами, а на лобовом стекле у него БЧБ-флаг.

— На большой скорости меня резко подрезал Mercedes, а сзади врезалась другая машина. Они вели себя агрессивно и некорректно на дороге. Моя машина разбита и спереди, и сзади. Подъехали и другие люди из машин, которые были в колонне. Они мне угрожали, бросались на меня, — рассказал Виталий TUT.BY.

На опубликованной в Facebook Рымашевского видеозаписи с места ДТП один из мужчин, который был в Mercedes, говорит, что Виталий провоцировал и не соблюдал дистанцию.

Сотрудники ГАИ зафиксировали факт ДТП. По словам Виталия, его признали виновным, заявив о несоблюдении им дистанции.


В итоге машину Виталия увезли на эвакуаторе.


 
 
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Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский сообщил, что вечером 28 августа его подрезала машина из колонны с государственными флагами, второе авто врезалось в него...
 
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