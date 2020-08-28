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Молодой бесправник на BMW устроил гонки с ГАИ в Скиделе – видео

29.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел ночь на минувших выходных: сотрудники ГАИ решили остановить встречный BMW, однако его водитель увеличил скорость и попытался сбежать.

Погоня длилась недолго: машина бесправника врезалась в ограждение, где велись ремонтные работы.

 
 
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Сотрудники ГАИ задержали в Скиделе в результате погони молодого человека, который не имел прав. Смотрите на видео кадры, снятые инспекторами.
 
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