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Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на субботу 29 августа

29.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на субботу 29 августа из-за гроз, сообщили в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik / Константин Чалабов
Запрет на посещение лесов отменен по всей Беларуси

В последние дни в республике установилась прохладная погода, повсеместно прошли дожди, в связи с чем в стране были сняты ограничения на посещение гражданами лесных угодий.

"В субботу 29 августа в ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается туман, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны – грозы", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в республике объявлен желтый уровень опасности.

По информации синоптиков, в Минске и Витебске в субботу будет до +21°С, в Гродно – до +23°С, в Могилеве – до +24°С. Более теплая погода ожидается на юге страны: в Бресте воздух прогреется до +28°С, в Гомеле – до +26°С.

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В связи с неблагоприятными погодными условиями в республике синоптики объявили желтый уровень опасности.
 
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