Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на субботу 29 августа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на субботу 29 августа из-за гроз, сообщили в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В последние дни в республике установилась прохладная погода, повсеместно прошли дожди, в связи с чем в стране были сняты ограничения на посещение гражданами лесных угодий.

"В субботу 29 августа в ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается туман, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны – грозы", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в республике объявлен желтый уровень опасности.

По информации синоптиков, в Минске и Витебске в субботу будет до +21°С, в Гродно – до +23°С, в Могилеве – до +24°С. Более теплая погода ожидается на юге страны: в Бресте воздух прогреется до +28°С, в Гомеле – до +26°С.