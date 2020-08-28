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Азаренко пробилась в финал турнира в Нью-Йорке

28.08.2020 21:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Виктория Азаренко (59 ВТА) победила в полуфинале турнира «Цинциннати» 15-ю ракетку мира Йоханну Конту.

Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

В решающем поединке Азаренко сыграет с японкой Наоми Осакой (10), которая одолела бельгийку Элиз Мертенс (22) — 6:2, 7:6.

 
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Белоруска Виктория Азаренко (59 ВТА) победила в полуфинале турнира «Цинциннати» 15-ю ракетку мира Йоханну Конту. Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 4:6,...
 
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