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Азаренко пробилась в финал турнира в Нью-Йорке
Источник материала: Навiны
Белоруска Виктория Азаренко (59 ВТА) победила в полуфинале турнира «Цинциннати» 15-ю ракетку мира Йоханну Конту.
Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:1.
В решающем поединке Азаренко сыграет с японкой Наоми Осакой (10), которая одолела бельгийку Элиз Мертенс (22) — 6:2, 7:6.
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Белоруска Виктория Азаренко (59 ВТА) победила в полуфинале турнира «Цинциннати» 15-ю ракетку мира Йоханну Конту. Матч длился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 4:6,...
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