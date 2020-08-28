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Снятые с рейса до Стамбула белоруски рассказали, как их вербовал сутенер

29.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Девушки (24 и 25 лет) были задержаны еще в конце июня в Национальном аэропорту – их сняли с рейса до Стамбула. Их отправил на "работу" 39-летний житель Гомеля, он был задержан в этот же день, рассказали в МВД Беларуси.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый познакомился с девушками в прошлом году, он делал им дорогие подарки и водил в ночные клубы. Затем он предложил им самостоятельно заработать деньги и предложил работу танцовщицами в Китае. Однако там, как отметили в МВД, белоруски были вынуждены заниматься проституцией, так как денег на обратный билет у них не было.

© CC BY 2.0 / Mario Antonio Pena Zapatería / stockings
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"В общей сложности белоруски пробыли в Китае с мая 2019 года по февраль 2020 года. Все это время подозреваемый получал процент за их "работу". За "гонорар" гомельчанин купил дорогую технику, одежду, квартиру и автомобиль", - рассказали правоохранители.

После того, как девушки вернулись, сутенер отправил их "работать" в Минск, там секс-рабыни работали под вымышленными именами, их сим-карты были оформлены на подставных лиц. Когда Турция открыла границы для туристов – девушек решили отправить туда, но не успели.

В МВД уточнили, что подозреваемый в 2010 году был осужден за вывоз белорусок за занятие проституцией, освободился он в 2018-м.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Девушки описали свою "трудовую" биографию, а милиция выяснила, как за это время увеличил свои доходы их "наниматель". Смотрите кадры оперативной съемки.
 
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