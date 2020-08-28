Гомельчанин пытался отправить двух белорусок в Турцию заниматься проституцией

В конце июня в Национальном аэропорту оперативники по противодействию торговле людьми и сотрудники ОМОН задержали 24-летнюю и 25-летнюю гражданок. Обеих 39-летний гомельчанин планировал использовать для занятия проституцией за рубежом.

По данным пресс-службы МВД, в тот же день он также был задержан. К слову, его еще в 2010 году судили за вывоз белорусок для занятия проституцией за рубеж. Освободился горожанин в 2018-м, но правильных выводов для себя не сделал.

Подозреваемый познакомился с потерпевшими в прошлом году: снимал для них квартиру в Гомеле, делал дорогие подарки и водил в ночные клубы. Спустя время мужчина заявил, что девушки должны сами заработать деньги, например, трудоустроившись танцовщицами в Китай, где у него был знакомый хозяин отеля. Потерпевшие согласились, однако за границей им пришлось заниматься проституцией, так как денег на обратный путь не было.

В Китае белоруски пробыли с мая 2019 года по февраль 2020-го. Все это время подозреваемый получал процент за их деятельность. С этих доходов купил технику, одежду, квартиру, машину.

По возвращении девушек гомельчанин отправил их «на заработки» в Минск, где еженедельно арендовал для них жилье. Секс-рабыни работали через интернет под вымышленными данными и с телефонными номерами, оформленными на подставных людей.

После открытия границ для туристов девушки должны были торговать собой в Турции.