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США будут сокращать численность своих войск в Ираке

29.08.2020 06:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США будут сокращать численность своих войск в Ираке

Администрация американского президента Дональда Трампа в скором времени собирается сократить количество военных в Ираке. Об этом передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Это планируется сделать в ближайшие два-три месяца, сокращение коснется почти трети американских военных в Ираке – примерно до 3,5 тыс. военнослужащих.

Сейчас в Ираке около 5,2 тыс. военных США. Ранее во время телефонного брифинга представитель американской администрации сообщил, что Штаты будут сокращать количество своих военных в данном районе, но жестких временных рамок нет.

Фото: Lt. Col. Adrian Weale, Planetpix, Globallookpress

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Администрация американского президента Дональда Трампа в скором времени собирается сократить количество военных в Ираке. Об этом передает ТАСС со ссылкой на The Wall...
 
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