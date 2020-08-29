США будут сокращать численность своих войск в Ираке

Источник материала: ОНТ

Администрация американского президента Дональда Трампа в скором времени собирается сократить количество военных в Ираке. Об этом передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Это планируется сделать в ближайшие два-три месяца, сокращение коснется почти трети американских военных в Ираке – примерно до 3,5 тыс. военнослужащих.

Сейчас в Ираке около 5,2 тыс. военных США. Ранее во время телефонного брифинга представитель американской администрации сообщил, что Штаты будут сокращать количество своих военных в данном районе, но жестких временных рамок нет.

Фото: Lt. Col. Adrian Weale, Planetpix, Globallookpress

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