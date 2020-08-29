С камином и у метро. Почем сейчас продаются и как выглядят самые дешевые «трешки» Минска

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья, согласно данным за июль , дешевели только трехкомнатные квартиры: средняя цена квадратного метра, по сравнению с июнем, снизилась на 1,7% и составила 1190 долларов за «квадрат». Но, по оценкам экспертов, цены на жилье продолжат падать и дальше. Почем сейчас продаются самые бюджетные «трешки» Минска и как выглядят — в материале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Зеленом Луге

Квартира расположена в панельном доме 1965 года постройки на улице Седых, 32. Площадь квартиры — 42,8 квадратного метра, жилых комнат — 34, кухни — 5,7. Санузел совмещенный, есть балкон. Продается квартира за 54 тысячи долларов.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

В районе «Пушкинской»

Квартира расположена в панельном доме 1980 года постройки на улице Берута, 6/2. Площадь квартиры — 49 квадратных метров, жилых комнат — 34, кухни — 6,2. Санузел раздельный, балкона нет (первый этаж). Продается за 55 тысяч долларов.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

В районе Козлова

Квартира расположена в переулке Козлова, 14. Площадь квартиры — 55,3 квадратного метра, жилых комнат — 43,4, кухни — 6,2. Санузел в квартире совмещенный, балкона нет (находится на первом этаже).



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается квартира за 58 тысяч долларов.

В Курасовщине

Квартира находится в панельной пятиэтажке на улице Ландера, 46. Площадь квартиры — 49,7 квадратного метра, жилых комнат — 34,3, кухни — 6,2. Санузел раздельный, есть балкон. Жилье с ремонтом, продается за 59,5 тысяч долларов.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Возле станции метро «Институт культуры»

Квартира расположена в панельном доме 1963 года постройки на улице Чкалова, 15/1. Площадь квартиры — 55,7 квадратного метра, жилых комнат — 41, кухни — 5,7. Дом после капремонта. Продается квартира за 59,9 тысячи долларов.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»