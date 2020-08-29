ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С камином и у метро. Почем сейчас продаются и как выглядят самые дешевые «трешки» Минска

29.08.2020 07:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке жилья, согласно данным за июль, дешевели только трехкомнатные квартиры: средняя цена квадратного метра, по сравнению с июнем, снизилась на 1,7% и составила 1190 долларов за «квадрат». Но, по оценкам экспертов, цены на жилье продолжат падать и дальше. Почем сейчас продаются самые бюджетные «трешки» Минска и как выглядят — в материале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Зеленом Луге

Квартира расположена в панельном доме 1965 года постройки на улице Седых, 32. Площадь квартиры — 42,8 квадратного метра, жилых комнат — 34, кухни — 5,7. Санузел совмещенный, есть балкон. Продается квартира за 54 тысячи долларов.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

В районе «Пушкинской»

Квартира расположена в панельном доме 1980 года постройки на улице Берута, 6/2. Площадь квартиры — 49 квадратных метров, жилых комнат — 34, кухни — 6,2. Санузел раздельный, балкона нет (первый этаж). Продается за 55 тысяч долларов.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

В районе Козлова

Квартира расположена в переулке Козлова, 14. Площадь квартиры — 55,3 квадратного метра, жилых комнат — 43,4, кухни — 6,2. Санузел в квартире совмещенный, балкона нет (находится на первом этаже).


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается квартира за 58 тысяч долларов.

В Курасовщине

Квартира находится в панельной пятиэтажке на улице Ландера, 46. Площадь квартиры — 49,7 квадратного метра, жилых комнат — 34,3, кухни — 6,2. Санузел раздельный, есть балкон. Жилье с ремонтом, продается за 59,5 тысяч долларов.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Возле станции метро «Институт культуры»

Квартира расположена в панельном доме 1963 года постройки на улице Чкалова, 15/1. Площадь квартиры — 55,7 квадратного метра, жилых комнат — 41, кухни — 5,7. Дом после капремонта. Продается квартира за 59,9 тысячи долларов.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин обсудил с членами Совбеза РФ сотрудничество Москвы и Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика