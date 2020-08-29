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С камином и у метро. Почем сейчас продаются и как выглядят самые дешевые «трешки» Минска
Источник материала: Tut.by
На вторичном рынке жилья, согласно
В Зеленом Луге
Квартира расположена в панельном доме 1965 года постройки на улице Седых, 32. Площадь квартиры — 42,8 квадратного метра, жилых комнат — 34, кухни — 5,7. Санузел совмещенный, есть балкон. Продается квартира за 54 тысячи долларов.
В районе «Пушкинской»
Квартира расположена в панельном доме 1980 года постройки на улице Берута, 6/2. Площадь квартиры — 49 квадратных метров, жилых комнат — 34, кухни — 6,2. Санузел раздельный, балкона нет (первый этаж). Продается за 55 тысяч долларов.
В районе Козлова
Квартира расположена в переулке Козлова, 14. Площадь квартиры — 55,3 квадратного метра, жилых комнат — 43,4, кухни — 6,2. Санузел в квартире совмещенный, балкона нет (находится на первом этаже).
Продается квартира за 58 тысяч долларов.
В Курасовщине
Квартира находится в панельной пятиэтажке на улице Ландера, 46. Площадь квартиры — 49,7 квадратного метра, жилых комнат — 34,3, кухни — 6,2. Санузел раздельный, есть балкон. Жилье с ремонтом, продается за 59,5 тысяч долларов.
Возле станции метро «Институт культуры»
Квартира расположена в панельном доме 1963 года постройки на улице Чкалова, 15/1. Площадь квартиры — 55,7 квадратного метра, жилых комнат — 41, кухни — 5,7. Дом после капремонта. Продается квартира за 59,9 тысячи долларов.
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