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Путин обсудил с членами Совбеза РФ сотрудничество Москвы и Минска
29.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопросы российско-белорусского сотрудничества обсудили сегодня в Ново-Огареве, передает «МИР 24».
Владимир Путин провел традиционное совещание Совета безопасности. На нем согласовали позиции России по тому, как дальше развивать отношения двух стран.
А накануне Владимир Путин заявил, что события в Беларуси являются внутренним делом самих граждан. По словам президента,
Как заявил президент России, Москва рассчитывает, что всем участникам политического процесса в Беларуси хватит здравого смысла найти взаимоприемлемый выход.
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На мероприятии согласовали позиции России по тому, как дальше развивать отношения двух стран.
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