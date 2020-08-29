Путин обсудил с членами Совбеза РФ сотрудничество Москвы и Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопросы российско-белорусского сотрудничества обсудили сегодня в Ново-Огареве, передает «МИР 24».

Владимир Путин провел традиционное совещание Совета безопасности. На нем согласовали позиции России по тому, как дальше развивать отношения двух стран.

А накануне Владимир Путин заявил, что события в Беларуси являются внутренним делом самих граждан. По словам президента, Россия ведет себя нейтрально и гораздо более сдержанно, чем некоторые страны.

«Нам, безусловно, небезразлично, что там происходит. Это близкая, может быть, самая близкая нам страна и этнически, и в языковом плане, и в культурном, в духовном. У нас десятки, сотни тысяч родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности. Достаточно сказать, что на Россию приходится 90% белорусского импорта сельхозпродукции. Поэтому нам небезразлично, что там происходит, но это прежде всего дело белорусского народа», – подчеркнул Путин.

Как заявил президент России, Москва рассчитывает, что всем участникам политического процесса в Беларуси хватит здравого смысла найти взаимоприемлемый выход.