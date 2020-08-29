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За соглашение о взаимном признании виз с РФ будут отвечать силовики
29.08.2020 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг ― Sputnik. В Минске определили перечень ведомств, ответственных за реализацию межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Совет министров Беларуси определил ответственными МВД, Государственный пограничный комитет, Комитет государственной безопасности и Государственный таможенный комитет, соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Романом Головченко, в субботу опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
Совмин также определил МВД компетентным органом в области обмена информацией с российской стороной при реализации данного соглашения.
Напомним, соглашение между Беларусью и РФ о взаимном признании виз было подписано 19 июня в Минске главами МИД Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. После вступления в действие граждане третьих стран с действующей белорусской или российской визой могут свободно въезжать на территорию другой страны в течение срока действия визы.
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Ответственными за реализацию визового соглашения с Россией Совмин назначил силовые ведомства ― МВД, КГБ, Госпогранкомитет и Государственный таможенный комитет.
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