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Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей

29.08.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Cамых буйных оппозиционеров белорусская власть предпочитает держать в СИЗО. Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей



Об этом в «Фейсбуке» сообщила жена политика Марина Адамович.

Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихоновскую. Статкевича дважды арестовывали на 15 суток, а 30 июня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).

Правозащитники признали Николая Статкевича политзаключенным. 
 
 
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Cамых буйных оппозиционеров белорусская власть предпочитает держать в СИЗО. Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей
 
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