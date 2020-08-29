|
Азаренко вышла в финал теннисного турнира в Цинциннати
Источник материала: ОНТ
Виктория Азаренко одолела Йоханну Конту и вышла в финал турнира в Цинциннати!
Турнир проходит в Нью-Йорке. Матч длился 2 часа 18 минут.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Азаренко одолела Йоханну Конту и вышла в финал турнира в Цинциннати! Турнир проходит в Нью-Йорке. Матч длился 2 часа 18 минут. Подписывайтесь на нас в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)