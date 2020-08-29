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Азаренко вышла в финал теннисного турнира в Цинциннати

29.08.2020 09:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Азаренко вышла в финал теннисного турнира в Цинциннати

Виктория Азаренко одолела Йоханну Конту и вышла в финал турнира в Цинциннати!  

Турнир проходит в Нью-Йорке. Матч длился 2 часа 18 минут.

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Виктория Азаренко одолела Йоханну Конту и вышла в финал турнира в Цинциннати!   Турнир проходит в Нью-Йорке. Матч длился 2 часа 18 минут. Подписывайтесь на нас в...
 
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