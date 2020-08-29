Неизвестными задержан координатор штаба Бабарико

Источник материала: Ежедневник

Вечером 28 августа неизвестными был задержан координатор штаба Виктора Бабарико, член Координационного совета Виталий Кривко.

Об этом TUT.BY сообщили в штабе.

По информации штаба, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия.

Сейчас его местонахождение выясняет адвокат.

