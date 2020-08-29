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Неизвестными задержан координатор штаба Бабарико
29.08.2020 10:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Вечером 28 августа неизвестными был задержан координатор штаба Виктора Бабарико, член Координационного совета Виталий Кривко.
Об этом
По информации штаба, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия.
Сейчас его местонахождение выясняет адвокат.
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Вечером 28 августа неизвестными был задержан координатор штаба Виктора Бабарико, член Координационного совета Виталий Кривко.
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