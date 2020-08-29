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Кто примазался к акции? Что за странные флаги появляются на провластных митингах

29.08.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 16 августа, через неделю после выборов, в Беларуси начались акции в поддержку Александра Лукашенко, которые, по логике, должны были бы проходить до выборов.

Кто примазался к акции? Что за странные флаги появляются на провластных митингах
Главной идеей президентской кампании Лукашенко было борьба, Фото: TUT.by
Но тогда действующий президент предпочитал встречаться с чиновниками и посещать воинские и милицейские части.

Главной идеей президентской кампании Лукашенко было борьба с внешним вмешательством. В частности, белорусские власти обвиняли «Газпром», российских олигархов да и сам Кремль в спонсировании белорусской оппозиции и в желании сменить власть в стране.


«Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают», — заявлял Лукашенко на предвыборной неделе.



Но после выборов вектор внешнего вмешательства в Беларусь поменялся. Теперь Лукашенко регулярно созванивается с Путиным, на госСМИ работают российские журналисты, в Беларусь прилетают самолеты ФСБ РФ.

Да и на митингах в поддержку Лукашенко можно заметить флаги, которые никак не вяжутся с независимостью и суверенитетом.



Кроме официальных флагов Беларуси, флагов «Белой Руси», Компартии, Федерации профсоюзов, Белорусской Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», которые своим автоматом напоминают Мозамбик, и прочих подобных организаций, поддержать Лукашенко приходят с полосатыми черно-оранжевыми флагами «Национально-освободительного движения», или НОД.

НОД — Что это такое?

НОД был основан в 2012 году как российское прокремлевское движение, которое потом распространилось и на соседние страны. Организация является ярой антизападной, заявляя, что все российские проблемы, в том числе коррупция, «крышуются» Западом, выступает за воссоздание Советского Союза как единого государства и считает Путина национальным лидером.

В истории НОДа: участие в оккупации Крыма и в интервенции в юго-восточную часть Украины, нападение на российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального и Михаила Касьянова. Сейчас настала очередь Беларуси.


«Спасибо белорусам за защиту западных рубежей нашего единого Отечества. Спасибо большое!!! А теперь пора воссоединиться! Мы один народ, у нас одно Отечество!!!» — говорится в заявлении на сайте НОД.

Ранее у властей и НОДа возникали разногласия, в том числе по поводу организации «Бессмертных полков», использования георгиевских лент и так далее. Но теперь они все выступают единым фронтом.

К слову, нашу страну отделения НОДа в своих соцсетях называют Белоруссией, призывают восстановить «нашу (российскую – ред.) великую империю», выступают «за империю, за союз». Где в этом имперском будущем место для независимости и суверенитета любимой Беларуси, непонятно.

Впрочем, представителей с флагами «имперской» НОД на провластных митингах не так много — единицы. Остаётся надеяться, что сторонники этой организации просто «примазались» к привозимым бюджетникам. И чиновники-организаторы сделают выводы по поводу символики и целей данной организации.
 
 
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С 16 августа, через неделю после выборов, в Беларуси начались акции в поддержку Александра Лукашенко, которые, по логике, должны были бы проходить до выборов.
 
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