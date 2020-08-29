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Илон Маск показал свиней-киборгов. На очереди люди

29.08.2020 11:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пока вы спали, Илон Маск, как и обещал, показал возможности мозгового импланта Neuralink. Правда, в роли подопытных пока выступают не люди, а свиньи. На презентации их было три. Впрочем, скоро настанет очередь и человека — Илон Маск ждет добровольцев для клинических испытаний.

Бизнесмен и изобретатель пояснил, что с возрастом у людей появляются разного рода неврологические сбои. Их сможет нивелировать чип Neuralink, который неправильные сигналы нейронной активности (это касается зрения, осязания, слуха и остальных чувств человека) будет преобразовывать в правильные. Таким образом люди смогут избавиться от эпилепсии, мигрени, потери памяти, депрессии и множества других расстройств.

Илон Маск показал свиней-киборгов. На очереди люди

Сам имплант компактный, выполнен в форме монеты. В нем заключена батарея с автономностью в сутки (подзарядка будет беспроводная), передатчик сигнала с мегабитной скоростью и 1024 канала для обмена информацией с нейронами. Имплантация осуществляется без анестезии и длится около часа. Хирургический робот просверливает в черепе небольшое отверстие и вживляет чип в мозг. Ожидается, что при коммерческом производстве чип будет стоить около $1000.

Во время презентации зрителям показали трех свинок. Одна была без импланта, у второй был установлен Neuralink, а у третьей чип уже был извлечен. Все три хрюши чувствовали себя хорошо. У свиньи с имплантом чип считывал активность нейронов и визуализировал ее на экране. То есть пока речь идет только о считывании сигналов, а их преобразование — следующий этап испытаний.

Илон Маск показал свиней-киборгов. На очереди люди

Илон Маск не исключил, что в будущем Neuralink можно будет использовать для управления автомобилем. Например, «силой мысли» можно будет «позвать» его с парковки. Американец также рассчитывает, что когда-нибудь с помощью Neuralink можно будет переносить свои воспоминания в искусственное тело.

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Пока вы спали, Илон Маск, как и обещал, показал возможности мозгового импланта Neuralink. Правда, в роли подопытных пока выступают не люди, а свиньи. На презентации их...
 
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