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«Не надеяться на перемены, а делать их». Надя Зеленкова – о том, что будет с делом Саши Василевича
Источник материала: KYKY>
Надя Зеленкова – директор агентства Red Graphic и супруга Саши Василевича – поделилась в своем FB
«Мера пресечения: заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании — до 2-х месяцев, может быть продлено на срок до 18 месяцев. Мера пресечения может быть изменена. Помните, Саша носил ходатайство по изменению меры пресечения за Виктора Бабарико и отсидел за это 14 суток. Вот примерно так можно будет попозже носить и за Сашу.
Саша строит вокруг себя мир, в котором он сам хотел бы жить. Он владеет и управляет группой сильнейших рекламных агенств в стране — Vondel. Один из основателей и председатель совета Ассоциации интерактивных агентств IAB Belarus. Он даже официальная «легенда рекламы» (это награда от Ассоциации рекламных агенств, которую дают за личный вклад в развитие рекламной индустрии).
После университета Саша работал в изданиях «Белорусский рынок» и «Свобода». И он очень любит медиа и свободу. Его агентство основало профессиональный ресурс Marketing.by. Саша — совладелец Mint Media, онлайн-издательства, выпускающего KYKY.org и The-Village.me (последний заблокирован Министерством информации с момента выборов в Беларуси).
В 2009 год Саша с друзьями открыл Галерею современного искусства Ў. Мне сложно сказать, как много делает эти 11 лет Галерея для того, чтобы в Беларуси было больше современного искусства, потому что я сама вовлечена в проект и вижу скорее ситуацию изнутри. Но так, навскидку: много!
Еще много лет назад мы открыли Ў-бар, первый винный бар в городе, где все утверждали, что никто здесь не будет пить вино. Но вы знаете, как оказалось, этот город очень любит шампанское!
Что будет с проектами?
Я верю, что команды продолжат работать. Я знаю, что легко не будет и не все смогут остаться, это долгий марафон. Уверена, что Саша будет благодарен всем тем, кто работал и ушел, и тем, кто останется, и особенно тем, кто заменит его в проектах.
Что будет со мной?
Я буду защищать себя, Сашу, и свой собственный бизнес: Red Graphic. Компанию, в которой я работаю 19 лет и в которой давно партнер. Я планирую проводить как можно больше времени с нашей дочерью и учить ее быть сильной и храброй. Первую часть этого плана могут изменить правоохранители, вторую — вряд ли.
Еще планирую в конце ноября родить еще одну сильную и храбрую девочку, и этот план забирает у меня часть концентрации, особенно когда устраивает «пати» в животе.
Обещаю научиться принимать помощь и просить о ней. Я начну тренироваться, а вы пока поберегите силы, ок? Прямо сейчас мне ничего не нужно. Но поддержка очень нужна всем ребятам, которые работают с проектами, в которые был включен Саша.
Лав, смайлик, сердечки!»
Фото Нади на обложке: Кася Сыромолот.
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Надя Зеленкова – директор агентства Red Graphic и супруга Саши Василевича – поделилась в своем FB постом, в котором рассказала, что происходит с задержанным Сашей...
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