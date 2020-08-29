«Не надеяться на перемены, а делать их». Надя Зеленкова – о том, что будет с делом Саши Василевича

Источник материала: KYKY

Надя Зеленкова – директор агентства Red Graphic и супруга Саши Василевича – поделилась в своем FB постом , в котором рассказала, что происходит с задержанным Сашей сейчас и как их семья будет жить дальше. Мы цитируем пост целиком:

«Мера пресечения: заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании — до 2-х месяцев, может быть продлено на срок до 18 месяцев. Мера пресечения может быть изменена. Помните, Саша носил ходатайство по изменению меры пресечения за Виктора Бабарико и отсидел за это 14 суток. Вот примерно так можно будет попозже носить и за Сашу.

Саша строит вокруг себя мир, в котором он сам хотел бы жить. Он владеет и управляет группой сильнейших рекламных агенств в стране — Vondel. Один из основателей и председатель совета Ассоциации интерактивных агентств IAB Belarus. Он даже официальная «легенда рекламы» (это награда от Ассоциации рекламных агенств, которую дают за личный вклад в развитие рекламной индустрии).

После университета Саша работал в изданиях «Белорусский рынок» и «Свобода». И он очень любит медиа и свободу. Его агентство основало профессиональный ресурс Marketing.by. Саша — совладелец Mint Media, онлайн-издательства, выпускающего KYKY.org и The-Village.me (последний заблокирован Министерством информации с момента выборов в Беларуси).

В 2009 год Саша с друзьями открыл Галерею современного искусства Ў. Мне сложно сказать, как много делает эти 11 лет Галерея для того, чтобы в Беларуси было больше современного искусства, потому что я сама вовлечена в проект и вижу скорее ситуацию изнутри. Но так, навскидку: много!

Еще много лет назад мы открыли Ў-бар, первый винный бар в городе, где все утверждали, что никто здесь не будет пить вино. Но вы знаете, как оказалось, этот город очень любит шампанское!

Что будет с проектами?

Я верю, что команды продолжат работать. Я знаю, что легко не будет и не все смогут остаться, это долгий марафон. Уверена, что Саша будет благодарен всем тем, кто работал и ушел, и тем, кто останется, и особенно тем, кто заменит его в проектах.

Что будет со мной?

Я буду защищать себя, Сашу, и свой собственный бизнес: Red Graphic. Компанию, в которой я работаю 19 лет и в которой давно партнер. Я планирую проводить как можно больше времени с нашей дочерью и учить ее быть сильной и храброй. Первую часть этого плана могут изменить правоохранители, вторую — вряд ли.

Еще планирую в конце ноября родить еще одну сильную и храбрую девочку, и этот план забирает у меня часть концентрации, особенно когда устраивает «пати» в животе.

Обещаю научиться принимать помощь и просить о ней. Я начну тренироваться, а вы пока поберегите силы, ок? Прямо сейчас мне ничего не нужно. Но поддержка очень нужна всем ребятам, которые работают с проектами, в которые был включен Саша.

И да, не все так драматично, его могут и отпустить в любой момент, но я всегда за то, чтобы осознавать худший вариант, и при этом не надеться на перемены к лучшему, а делать их.

Лав, смайлик, сердечки!»

Фото Нади на обложке: Кася Сыромолот.