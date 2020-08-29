Bloomberg: Власти Беларуси используют оборудование американской компании для фильтрации интернета

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси закрыло доступ к большей части интернета, используя оборудование, произведенное американской компанией Sandvine Inc.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два независимых источника.

Оборудование, используемое для мониторинга и фильтрации сетевого трафика, было поставлено в Национальный центр обмена трафиком, управляющий сетями синеокой, в рамках контракта на $2,5 млн. с российским поставщиком «Инфосистемы Джет» (поставщик оборудования Sandvine).

Как сообщалось, в Беларуси практически отсутствовал доступ в интернет в период с 9 по 11 августа. Власти заявили, что сбои были вызваны массированной кибератакой. Однако на самом деле власти блокировали интернет и оборудование Sandvine было неотъемлемой частью введения интернет-цензуры во время выборов и в первые дни после них.

Министерство внутренних дел Беларуси и Национальный центр обмена трафиком отказались от комментариев. В Sandvine также отказались комментировать, было ли ее оборудование продано компании «Инфосистемы Джет» или использовалось для цензуры интернета в Беларуси.

На веб-сайте Sandvine описывается, как комитет по деловой этике рассматривает использование технологий компании, чтобы они не нанесли ущерб правам человека. Комитет использует индекс Всемирного банка для измерения свободы слова, политической стабильности, верховенства закона и борьбы с коррупцией. Продажа продуктов Sandvine в страну с низким баллом возможна только с одобрения комитета по этике и после того, как покупатель взял на себя обязательства не использовать технологию для нарушения прав человека.

Компания «Инфосистемы Джет» не ответила на сообщения с просьбой о комментарии.

В 2006 году правительство США ввело санкции против правительства Беларуси и запретило американским компаниям предоставлять средства, товары или услуги «в интересах» Лукашенко или других лиц, участвующих в «действиях или политике, подрывающих демократические процессы или институты».

В 2018 году исследовательская группа Citizen Lab из Торонто определила, что устройства глубокой проверки пакетов (DPI) от Sandvine применялись в Турции, Сирии и Египте, чтобы перенаправить пользователей с законных сайтов на вредоносные, некоторые из которых обычно содержат шпионское ПО. В Египте и Турции устройства также использовались для блокировки политического, правозащитного и новостного контента. Sandvine отверг результаты исследования.

В 2017 году калифорнийская частная инвестиционная компания Francisco Partners приобрела корпорацию Sandvine за 444 миллиона долларов. Затем Francisco Partners объединила Sandvine с Procera Networks, которая имела продолжительные отношения с Россией и другими странами бывшего СССР.

Еще в 2012 году Procera объявила о сотрудничестве с «Инфосистемы Джет», связанное с поставкой оборудования для глубокой проверки пакетов более чем в 40 городах по всей России якобы для обеспечения «видимости сети и аналитики в реальном времени». Francisco Partners также отказалась комментировать ситуацию изданию Bloomberg.

Для снятия блокировки многие протестующие использовали Psiphon, который маскирует интернет-трафик, чтобы он не попал под радар глубокой проверки пакетов. Это позволило протестующим общаться друг с другом, получать доступ к интернету и документировать жестокое насилие со стороны силовиков. К 11 августа компания Psiphon Inc., базирующаяся в Торонто, зарегистрировала более 1,7 миллиона уникальных пользователей в Беларуси, что составляет почти пятую часть населения страны. За несколько дней до этого количество пользователей Psiphon в Беларуси, по данным компании, составляло несколько тысяч. Люди передавали информацию о Psiphon из уст в уста, на бумажных листовках и даже на флешках.

Доступ ко многим заблокированным сайтам был открыт примерно через три дня. Однако 22 августа в Беларуси уже официально заблокировали десятки сайтов, среди которых немало СМИ.