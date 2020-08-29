МВД: в Минске задержали мужчину, который краской разрисовывал проезжую часть (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о том, что вчера, 28 августа, в Минске был задержан 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По официальной информации, краской из распылительного баллончика он разрисовывал проезжую часть проспекта Независимости. Это заметил патрульный наряд ГАИ.

— Когда инспекторы подъехали ближе, мужчина даже не обратил внимания на служебный автомобиль, а при задержании оказал неповиновение, — рассказали в Министерстве внутренних дел.

На мужчину составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения пешеходом и неповиновение законному требованию сотрудника милиции.

В МВД добавили, что ранее минчанин неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе по линии ГАИ.