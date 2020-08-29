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МВД: в Минске задержали мужчину, который краской разрисовывал проезжую часть (видео)
Источник материала: Onliner
В МВД сообщили о том, что вчера, 28 августа, в Минске был задержан 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По официальной информации, краской из распылительного баллончика он разрисовывал проезжую часть проспекта Независимости. Это заметил патрульный наряд ГАИ.
— Когда инспекторы подъехали ближе, мужчина даже не обратил внимания на служебный автомобиль, а при задержании оказал неповиновение, — рассказали в Министерстве внутренних дел.
На мужчину составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения пешеходом и неповиновение законному требованию сотрудника милиции.
В МВД добавили, что ранее минчанин неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе по линии ГАИ.
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В МВД сообщили о том, что вчера, 28 августа, в Минске был задержан 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По официальной...
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