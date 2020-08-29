В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 30 сентября

Источник материала: ОНТ

Власти Азербайджана приняли решение о продлении особого карантинного режима в стране до 30 сентября. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб при кабинете министров страны, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении штаба, решение о продлении режима карантина до 00:00 30 сентября обусловлено тем, что ситуация с распространением COVID-19 в мире остается неудовлетворительной.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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