ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 30 сентября

29.08.2020 11:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 30 сентября

Власти Азербайджана приняли решение о продлении особого карантинного режима в стране до 30 сентября. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб при кабинете министров страны, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении штаба, решение о продлении режима карантина до 00:00 30 сентября обусловлено тем, что ситуация с распространением COVID-19 в мире остается неудовлетворительной.

Фото: Егор Алеев / ТАСС 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Азербайджана приняли решение о продлении особого карантинного режима в стране до 30 сентября. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб при кабинете...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти заблокировали доступ к «Нашей Ниве» и naviny.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика