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В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 30 сентября
Источник материала: ОНТ
Власти Азербайджана приняли решение о продлении особого карантинного режима в стране до 30 сентября. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб при кабинете министров страны,
Как отмечается в сообщении штаба, решение о продлении режима карантина до 00:00 30 сентября обусловлено тем, что ситуация с распространением COVID-19 в мире остается неудовлетворительной.
Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Власти Азербайджана приняли решение о продлении особого карантинного режима в стране до 30 сентября. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб при кабинете...
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