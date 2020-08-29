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В Беларуси лишили аккредитации практически всех журналистов, представляющих иностранные СМИ

29.08.2020 12:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

infos.by

Решение принято Межведомственной комиссией по обеспечению информационной безопасности.

Как сообщает телеграм-канал «Нашей нивы», в «черном списке» оказались представители «Радио Свобода», BBC, Reuters, ARD, AFP, AP, Deutsche Welle, RFi и «Настоящего времени».

Иностранные журналисты, которые работали без аккредитации и были задержаны при освещении митингов, подлежат высылке из страны. Им будет запрещен въезд на территорию Беларуси в течение 5 лет.

 
 
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Решение принято Межведомственной комиссией по обеспечению информационной безопасности.
 
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