ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов BBC, Associated Press, Радио Свабода

29.08.2020 12:09 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

МИД Беларуси встал плечом к плечу с министерством правды синеокой в борьбе за честное и справедливое освещении триумфа #ябатек в отдельно взятой стране в центре Европы.

Вдобавок к почти тотальной блокировке новостных сайтов в белорусском сегменте интернета межведомственная комиссия по противодействию экстремизму аккредитации в ведомстве Владимира Макея с сегодняшнего аннулировала аккредитацию журналистам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, корреспондентам Белорусской службы Радио Свободы Олегу Груздиловичу, Алесю Дащинскому, Владимиру Гридину и Александре Дынько.

Кроме того, белорусские власти высылают из страны 4 российских журналистов, работающих на иностранные СМИ.

Двое из них, Сергей Сергеев и Михаил Фомин, работают на немецкий телеканал ARD. Еще двое представителей медиа работают на Associated Press.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Беларуси встал плечом к плечу с министерством правды синеокой в борьбе за честное и справедливое освещении триумфа #ябатек в отдельно взятой стране в центре...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 30 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика