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МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов BBC, Associated Press, Радио Свабода
Источник материала: АФН
МИД Беларуси встал плечом к плечу с министерством правды синеокой в борьбе за честное и справедливое освещении триумфа #ябатек в отдельно взятой стране в центре Европы.
Вдобавок к почти тотальной блокировке новостных сайтов в белорусском сегменте интернета межведомственная комиссия по противодействию экстремизму аккредитации в ведомстве Владимира Макея с сегодняшнего аннулировала аккредитацию журналистам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, корреспондентам Белорусской службы Радио Свободы Олегу Груздиловичу, Алесю Дащинскому, Владимиру Гридину и Александре Дынько.
Кроме того, белорусские власти высылают из страны 4 российских журналистов, работающих на иностранные СМИ.
Двое из них, Сергей Сергеев и Михаил Фомин, работают на немецкий телеканал ARD. Еще двое представителей медиа работают на Associated Press.
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МИД Беларуси встал плечом к плечу с министерством правды синеокой в борьбе за честное и справедливое освещении триумфа #ябатек в отдельно взятой стране в центре...
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