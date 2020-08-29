МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов BBC, Associated Press, Радио Свабода

Источник материала: АФН

МИД Беларуси встал плечом к плечу с министерством правды синеокой в борьбе за честное и справедливое освещении триумфа #ябатек в отдельно взятой стране в центре Европы.

Вдобавок к почти тотальной блокировке новостных сайтов в белорусском сегменте интернета межведомственная комиссия по противодействию экстремизму аккредитации в ведомстве Владимира Макея с сегодняшнего аннулировала аккредитацию журналистам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, корреспондентам Белорусской службы Радио Свободы Олегу Груздиловичу, Алесю Дащинскому, Владимиру Гридину и Александре Дынько.

Кроме того, белорусские власти высылают из страны 4 российских журналистов, работающих на иностранные СМИ.

Двое из них, Сергей Сергеев и Михаил Фомин, работают на немецкий телеканал ARD. Еще двое представителей медиа работают на Associated Press.