Кроссовер Jaguar I-Pace получил новую версию и стал немного доступнее

Источник материала: Tut.by

Электрический «паркетник» Jaguar I-Pace до недавнего времени был доступен с одним-единственным вариантом силовой установки (это пара электромоторов мощностью 400 л. с.), но теперь у модели появилась базовая версия с обозначением EV320.





У нее также батарея на 90 кВтч, но суммарная отдача двух электродвигателей снижена до 320 л. с., максимальный крутящий момент равен 500 Нм против 696 Нм у топовой версии. До 100 км/ч I-Pace EV320 разгоняется за паспортные 6,4 секунды (по сравнению с EV400 на 1,6 секунды медленнее), максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Заявленный пробег на одной зарядке при этом одинаковый — 470 км по циклу WLTP.





Пока для EV320 доступна одна комплектация SE, в «базе» у которой есть светодиодные фары, электропривод задней двери, спортивные кожаные сиденья, новая медиасистема Pivi Pro, широкий набор электронных помощников и 20-дюймовые колесные диски. В Германии за EV320 просят от 75 351 евро, что без малого на 10 тысяч меньше стоимости 400-сильной версии в исполнении SE.





Напомним, что не так давно I-Pace был модернизирован и, в частности, обзавелся новым зарядным устройством.