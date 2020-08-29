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Скончался исполнитель роли Черной пантеры
29.08.2020 12:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
newserial.net
В Лос-Анджелесе скончался актер Чедвик Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel.
Об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованном на странице актера в Twitter.
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В Лос-Анджелесе скончался актер Чедвик Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel.
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