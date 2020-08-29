Скончался исполнитель роли Черной пантеры

Источник материала: Ежедневник

newserial.net

В Лос-Анджелесе скончался актер Чедвик Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel.

Об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованном на странице актера в Twitter.



«С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана», — говорится в сообщении.



В заявлении отмечается, что в 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. Все это время Боузман проходил курс лечения, пишет РБК



Актер скончался в своем доме в окружении семьи. Ему было 42 года.



Чедвик Боузман родился в 1977 году в штате Южная Каролина. После окончания школы поступил в Говардский университет. Актерскую карьеру начал в 2003 году, получив эпизодические роли в сериалах «Третья смена» и «Все мои дети». Также он снялся в сериалах «Закон и порядок», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Скорая помощь», «Детектив Раш», «Обмани меня» и «Касл».



Первую серьезную роль Боузман получил в фильме «42», в котором сыграл Джеки Робинсона, первого темнокожего игрока в Главной лиге бейсбола (МЛБ). Известность к актеру пришла после роли Т’Чаллы/Черной пантеры в серии фильмов вселенной Marvel.

