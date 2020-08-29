Беларуские власти объявили войну СМИ: журналистам массово запрещают работать в стране

Источник материала: KYKY

Не иначе как войной властей с независимыми СМИ это не назвать. Сегодня стало известно , что аккредитаций, позволяющих работать в Беларуси, лишен ряд журналистов (не менее 15, по информации журналиста Сергея Харитонова). Вот лишь неполный список их имен.

Это корреспонденты беларуской службы Радио «Свобода» Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько. А еще – Александр Гребенкин и Сергей Гапон из AFP, Василий Федосенко и Владимир Костин из Reuters, Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич из ВВС, Геннадий Шарипкин из Международного французского радио, Роман Васюкович из «Настоящего времени», Илья Кузнецов, Сергей Сергеев, Михаил Фомин из немецкого телеканала ARD.

Решение об аннулировании аккредитаций от МИД приняла Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму.